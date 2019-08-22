«Бог ей судья»: Игорь Крутой прокомментировал конфликт с Лаймой Вайкуле

Музыкальный продюсер и композитор Игорь Крутой в интервью изданию «Аргументы и факты» прокомментировал конфликт с латышской исполнительницей Лаймой Вайкуле. Напряженность в отношениях знаменитостей возникла из-за фестиваля «Новая волна».

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В своем недавнем интервью артистка заявила, что причиной размолвки стало ее мероприятие «Лайма Рандеву», состоявшееся вместе фестиваля Игоря Крутого.

Музыкант отметил, что Лайма Вайкуле, говоря о ситуации, лукавит. Власти Латвии вели переговоры и предпринимали попытки сохранения «Новой волны» в Юрмале.

« А в это время, в сроки, когда должна была пройти „Новая волна“, Лайма делает свой фестиваль „Рандеву“, показывая тем самым то, что наш конкурс там не нужен. Если она считает, что это порядочно и прилично, бог ей судья. Я нигде публично не сказал ничего против, пока она первой не высказалась по этому поводу », — сказал Игорь Крутой.

Продюсер добавил, что после разговора с певицей тет-а-тет на эту тему «вопросов к ней больше нет».

« Поэтому пусть она не заявляет, что я на нее несправедливо „качу бочку“. Я к ней вообще никак не отношусь », — отметил Игорь Крутой.

Музыкальный фестиваль «Новая волна», проходивший в Юрмале со дня своего основания, в 2014 году переехал в Сочи, в том числе и по политическим мотивам. Некоторым российским исполнителям был запрещен въезд на территорию Латвии.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как прошло 65-летие Игоря Крутого.