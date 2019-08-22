«Бог ей судья»: Игорь Крутой прокомментировал конфликт с Лаймой Вайкуле

Музыкальный продюсер и композитор Игорь Крутой в интервью изданию «Аргументы и факты» прокомментировал конфликт с латышской исполнительницей Лаймой Вайкуле. Напряженность в отношениях знаменитостей возникла из-за фестиваля «Новая волна».
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В своем недавнем интервью артистка заявила, что причиной размолвки стало ее мероприятие «Лайма Рандеву», состоявшееся вместе фестиваля Игоря Крутого.
Музыкант отметил, что Лайма Вайкуле, говоря о ситуации, лукавит. Власти Латвии вели переговоры и предпринимали попытки сохранения «Новой волны» в Юрмале.
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Продюсер добавил, что после разговора с певицей тет-а-тет на эту тему «вопросов к ней больше нет».
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Музыкальный фестиваль «Новая волна», проходивший в Юрмале со дня своего основания, в 2014 году переехал в Сочи, в том числе и по политическим мотивам. Некоторым российским исполнителям был запрещен въезд на территорию Латвии.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как прошло 65-летие Игоря Крутого.