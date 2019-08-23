Лучшие песни Ольги Бузовой: 7 популярных клипов на YouTube

Фразой «Бузова запела!» уже никого не удивишь. Ольга сделала успешную карьеру на телевидении и неожиданно для всех продолжила развитие в музыкальной индустрии. Поговаривали, что толчком для записи дебютного альбома послужил развод с футболистом Дмитрием Тарасовым в 2016-м. Но сделать из Ольги Бузовой певицу оказалось очень удачным и беспроигрышным проектом. Ее либо любят, либо ненавидят, среднего не дано.

Пользователи социальных сетей неоднократно предполагали, что песни за Ольгу поет Елена Темникова. А Бузова отбивается от насмешек музыкой; выпускает очередную песню, где деликатно смеется над хэйтерами. В чем успех бывшей частницы скандального телепроекта «Дом-2», смотрим в подборке клипов Бузовой вместе с 5-tv.ru.

Ольга Бузова — «Мало половин»

«Мало половин» стала самой популярной песней Бузовой. Клип собрал 41 миллион просмотров на YouTube. Несмотря на определенную абсурдность, хит крутили практически во всех заведениях и радиостанциях России, а слова песни разобрали на цитаты и мемы. Самой популярной из них стала строчка: «Я открываю мир других мужчин». Согласитесь, что в определенный момент эта песня крутилась даже в вашей голове?

В самом видео Бузова танцует с полуголыми танцорами то на фоне огненно-красной пустыни, то в коридорах с неоновой подсветкой. На самой Ольге сексуальное нижнее белье в виде корсетов с подтяжками.

Ольга Бузова — WIFI

Второй по популярности в интернете клип Ольги Бузовой на песню WIFI вышел в 2018-м. Символически премьера состоялась в День Святого Валентина — 14 февраля. В видеоряде заметен уже классический стиль певицы: яркое неоновое освещение, откровенные наряды и рисунки на лице.

В съемках поучаствовал самый красивый и сексуальный преступник современности Джереми Микс. Мужчину задержали в США в 2014-м году за незаконное хранение оружия. Тогда его фото из полицейского участка облетело интернет, а он завоевал сердца миллионов девушек по всему миру. После освобождения Микса атаковали агенты модельных агентств и Бузова.

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Ольга Бузова — «Танцуй под Бузову»

Кадр из клипа «Танцуй под Бузову». YouTube / Ольга Бузова

Но Новый год Бузова подарила поклонникам и, в частности, злопыхателям, праздничный хит. 31 декабря на YouTube появился клип «Танцуй под Бузову». Этим видео певица хотела сказать, что хоть многие не воспринимают ее всерьез, но все равно танцуют под ее музыку. Ну или затанцуют. Ведь она везде: и доставляет пиццу из своего ресторана в костюме снегурочки, и поздравляет россиян с Новым годом от лица Путина.

В клипе снялись актер Андрей Гайдулян, Анатолий Васерман и блогер Анастасия Гизерская.

Ольга Бузова — «Привыкаю»

Клип на песню «Привыкаю» стал дебютным в музыкальной карьере телеведущей. На видео Ольга проводит время в постели в одной из башен Москвы-Сити. Пейзаж за окном крайне хмурый и туманный. В видеоряде нет ничего особенного и привлекательного, но, несмотря на это, клипу удалось набрать 13,5 миллиона просмотров на YouTube. Неплохой старт для начинающей певицы.

Ольга Бузова — «Водица»

В видео на песню «Водица» пользователи нашли несколько сцен, очень похожих на клип Bad Romance Леди Гаги, вышедший в 2010-м. Но ролик эпатажной дивы собрал миллиард просмотров, а Бузовой — всего 12 миллионов. Кроме того, зрители в YouTube устроили флэшмоб и начали составлять стишки в рифму к припеву.

«Твои слова водица,

Хочу я утопиться,

Послушал этот трек,

Скорей встречай меня, больница!»

Ольга Бузова — «Хит-парад»

Кадр из клипа «Хит-парад». YouTube / Ольга Бузова

Даже настолько безобидный клип оброс небольшим скандалом. В 2017-м Бузову обвинили в плагиате головного убора. Некий дизайнер Евгения Озма из города Чебоксары возмутилась тем, что в «Хит-параде» на Ольге надета испанская шляпа с широкими полями, которая точь-в-точь напоминает шляпку из ее коллекции в 2014-м. Но менеджер певицы никак не отреагировал на странные претензии.

Ольга Бузова — «Лайкер»

Последний клип «Лайкер» вышел буквально на днях и пока что собрал сравнительно немного просмотров. Бузова продолжила тенденцию на видео в стиле 90-х, которая уже устоялась в российском шоу-бизнесе. Ранее олдскульные ролики снимали для Димы Билана и Иды Галич.

Украинская певица Оля Полякова сочла новый клип своей тески плагиатом и назвала ее «Олькой золотой ручкой». Поляковой показалось, что Бузова украла идеи из ее ролика на песню «Королева ночи».

Из грязи в князи: как Ольга Бузова захватила российский шоу-бизнес? Читайте в 🌟 биографии на 5-tv.ru.