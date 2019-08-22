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«Не узнать!» Саша Савельева поделилась видеороликом 20-летней давности

, 21:27 Видео 101

На кадрах 15-летняя начинающая артистка играет на флейте.

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Фото, видео : Instagram @sasha_savelieva

Экс-солистка группы «Фабрика» Саша Савельева поделилась с подписчиками в Instagram архивным видео. В кадре 15-летняя девочка выступает на сцене. Саша с очень серьезным видом играет на флейте, ей аккомпанирует на фортепиано преподаватель. Заметно, что начинающая артистка очень старается и волнуется.

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Саша Савельева с отличием окончила два отделения в музыкальной школе имени Дунаевского — фортепиано и духовое отделение. На кадрах девушка запечатлена во время одного из отчетных концертов.

«Продолжаю разбирать архивы. Тому, кто первый назовет произведение, которое я играю, (вопрос на засыпку) привезу сюрприз со Святой Земли», — подписала ролик знаменитость.

Поклонники признались, что не узнали артистку, тем более из-за качества видео создается ощущение, что Саша — брюнетка. Во всяком случае фолловеры прониклись игрой певицы, о чем написали в комментариях, а вот произведение, которое исполняет Савельева, так никто пока и не отгадал.

«Вообще не узнать вас»;

«Какая вы молодец! Вы всегда так серьезны?»

«Талантливый человек талантлив во всем!» — написали юзеры.

Ранее Саша Савельева опубликовала архивное видео, на котором десятилетняя начинающая артистка исполняет русскую-народную песню.

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