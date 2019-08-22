«Для меня это навсегда»: Богомолов ответил на слухи о свадьбе с Собчак

Российский режиссер Константин Богомолов в интервью MK.RU прокомментировал слухи о скорой свадьбе с ведущей Ксенией Собчак. Уже несколько недель фанаты обсуждают возможную помолвку знаменитостей. По неподтвержденным данным, звездная пара планирует узаконить брак 13 сентября.
По словам театрального деятеля, их отношения с теледивой — серьезные. Богомолов не скрывает, что любит ведущую, однако о браке говорить пока не торопится.
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По его словам, Ксения — не только замечательная спутница и хороший друг, но еще и «фантастическая мама» и очень талантливый человек. Богомолов не исключает, что его избранница когда-нибудь попробует себя в роли актрисы в одном из его спектаклей.
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Ранее 5-tv.ru сообщал, что Лена Миро предположила беременность Собчак от Богомолова.