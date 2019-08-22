  1. Пятый канал
  4. «Для меня это навсегда»: Богомолов ответил на слухи о свадьбе с Собчак

«Для меня это навсегда»: Богомолов ответил на слухи о свадьбе с Собчак

, 18:46 Фото 27

Режиссер признался, что без ума от телеведущей, однако не привык делиться подробностями личной жизни.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео : 5-tv.ru, © РИА Новости/ Екатерина Чеснокова, instagram @xenia_sobchak, @konbog75

Российский режиссер Константин Богомолов в интервью MK.RU прокомментировал слухи о скорой свадьбе с ведущей Ксенией Собчак. Уже несколько недель фанаты обсуждают возможную помолвку знаменитостей. По неподтвержденным данным, звездная пара планирует узаконить брак 13 сентября.

По словам театрального деятеля, их отношения с теледивой — серьезные. Богомолов не скрывает, что любит ведущую, однако о браке говорить пока не торопится.

«У меня очень простая позиция по этому вопросу: я не комментирую личную жизнь. Я — публичный человек, Ксения — тоже. <.> Я могу только сказать одно и это не скрываю: я очень люблю, я очень счастлив, я знаю, что для меня это навсегда», — признался режиссер.

По его словам, Ксения — не только замечательная спутница и хороший друг, но еще и «фантастическая мама» и очень талантливый человек. Богомолов не исключает, что его избранница когда-нибудь попробует себя в роли актрисы в одном из его спектаклей.

«К счастью, моя будущая жена не профессиональная актриса. И наши личные отношения для нас важнее, чем творческие. Но я ничего не исключаю. Ксения суперталантлива, и я очень хотел бы, чтобы ее актерская карьера развивалась», — поделился возлюбленный Собчак.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Лена Миро предположила беременность Собчак от Богомолова.

Читайте также

+19° Днём +26°
Ночью +14°
65.62
-0.64 72.83
-0.67
Почему мужчин почти не привлекают женщины некоторых знаков зодиака — ответ астрологов

Последние новости

18:55
«Она сделала меня мужчиной»: Актер из «Крестного отца» рассказал о связи с Монро
18:46
«Для меня это навсегда»: Богомолов ответил на слухи о свадьбе с Собчак
18:30
Мощнейший пожар на складе в Петербурге — видео с высоты птичьего полета
18:21
Британцы назвали простейший способ продлить жизнь — видео
18:12
Диану Арбенину перепутали с известной американской футболисткой
18:01
Российские триколоры подняли 22 августа в Донецке — фото

Сейчас читают

«Идеальные ноги»: Рудковская думает застраховать свою самую популярную часть тела
«Вышла замуж из-за генофонда»: звезда «Не родись красивой» о своем браке
Звезда «Орла и решки» и Ефремов-младший устроили странные пляски на яхте — видео

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Что нужно ребенку в школу? Покупаем самое необходимое
Школа 2019: сколько стоит собрать ребенка в первый класс? Считаем затраты
Что делать, если приснился секс? Толкование Ванги