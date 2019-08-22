«Для меня это навсегда»: Богомолов ответил на слухи о свадьбе с Собчак

Российский режиссер Константин Богомолов в интервью MK.RU прокомментировал слухи о скорой свадьбе с ведущей Ксенией Собчак. Уже несколько недель фанаты обсуждают возможную помолвку знаменитостей. По неподтвержденным данным, звездная пара планирует узаконить брак 13 сентября.

По словам театрального деятеля, их отношения с теледивой — серьезные. Богомолов не скрывает, что любит ведущую, однако о браке говорить пока не торопится.

« У меня очень простая позиция по этому вопросу: я не комментирую личную жизнь. Я — публичный человек, Ксения — тоже. <.> Я могу только сказать одно и это не скрываю: я очень люблю, я очень счастлив, я знаю, что для меня это навсегда », — признался режиссер.

По его словам, Ксения — не только замечательная спутница и хороший друг, но еще и «фантастическая мама» и очень талантливый человек. Богомолов не исключает, что его избранница когда-нибудь попробует себя в роли актрисы в одном из его спектаклей.

« К счастью, моя будущая жена не профессиональная актриса. И наши личные отношения для нас важнее, чем творческие. Но я ничего не исключаю. Ксения суперталантлива, и я очень хотел бы, чтобы ее актерская карьера развивалась », — поделился возлюбленный Собчак.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Лена Миро предположила беременность Собчак от Богомолова.