Какие женские сексуальные привычки раздражают мужчин

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Алиса Маркова
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Сексологи рассказали, на что стоит обратить внимание женщинам, чтобы улучшить интимную жизнь.

Какие женские сексуальные привычки раздражают мужчин

Фото: www.globallookpress.com /West Coast Surfer

Специалисты рассказали, какие сексуальные привычки женщин больше всего раздражают мужчин. Чтобы улучшить интимную жизнь, представительницам прекрасного пола стоит обратить внимание на несколько факторов.

По мнению сексологов, мужчинам не нравится, когда женщина не проявляет инициативу. Также их раздражает, когда партнерша постоянно молчит. Однако еще хуже, когда возлюбленная говорит без умолку. Женщина, задающая много вопросов, отвлекает партнера и сбивает его настрой. Также специалисты отмечают, что громко кричать во время секса не стоит, это может выглядеть наигранно.

Мужчинам не нравится, когда дама оставляет на их теле глубокие царапины, это просто больно. Особо представителей сильного пола раздражает, когда партнерша в постели вспоминает «бывшего». Ничего хорошего нет и в том, если женщина зациклена только на одной эрогенной зоне.

Помимо этого, мужчинам не нравится, когда возлюбленная отказывается заниматься сексом при свете. И абсолютное большинство против имитации оргазма в постели.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему долгое воздержание опасно для здоровья. Врач-сексолог Евгений Кульгавчук рассказал о главных опасностях полового воздержания у женщин и мужчин.

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