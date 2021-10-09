Секс без перерывов: почему долгое воздержание опасно для здоровья

Врач-сексолог Евгений Кульгавчук рассказал о главных опасностях полового воздержания у женщин и мужчин.

Чувственные удовольствия — на паузе? Насколько вредно для нашего здоровья длительное воздержание от половых контактов и грозит ли затянувшаяся передышка физическими и психическими заболеваниями? Эксклюзивно для 5-tv.ru о главных опасностях полового воздержания у женщин и мужчин рассказал президент «Профессионального объединения врачей-сексологов» Евгений Кульгавчук.

«Половая жизнь человека с биологической точки зрения — это инстинкт размножения, такой же базовый и естественный, как, например, инстинкт самосохранения», — напомнил эксперт.

Матушка-природа создала человеческий род для размножения и продолжения жизни. Чтобы выполнить это предназначение, в нас заложены соответствующие анатомия и физиология, изначально ориентированные на выполнение биологической миссии. Поэтому регулярная половая жизнь с любимым человеком дает нам эмоции, здоровье, дарит детей.

Однако по разным обстоятельствам случаются периоды, когда сексуальные отношения сходят на нет. Будет преувеличением говорить о том, что все воздержавшиеся могут погибнуть в тяжких муках, но пробелы длиной в несколько месяцев или даже лет, могут нанести определенный вред как мужскому, так и женскому здоровью, вызывая различные болезни.

Женщины: возможно развитие урогенитальных заболеваний, мастопатии, миомы;

возможно развитие урогенитальных заболеваний, мастопатии, миомы; Мужчины: половая консервация может снижать уровень тестостерона, что приводит к более раннему наступлению мужского варианта климакса — андропаузы, а также к более раннему старению.

«Природа опосредованно поддерживает половое влечение не только половыми гормонами, но и другими гормонами счастья, радости, предвкушениями, близости — эндорфинами, дофамином, серотонином, окситоцином», — отметил специалист.

Именно поэтому при отсутствии гармоничной половой жизни некоторые люди начинают жаловаться на то, что и в целом жизнь стала менее яркой, безрадостной. Конечно, существуют механизмы компенсации, и другие люди могут сублимировать свое половое влечение, например, в творчество или спорт. Известно, что некоторые намеренно практикуют воздержание, чтобы использовать накопленную энергию для достижения более высоких результатов в учебе или работе.

«В целом гармоничную интимную жизнь можно рассматривать как комплексный маркер благополучия, физического и психического здоровья, как пройденный тест от жизни на социализацию, умения строить отношения, хорошей коммуникации. Своего рода допуск к размножению и реализации одной из глубинных потребностей человека — любить и быть любимым», — резюмировал врач-сексолог Евгений Кульгавчук.

Как ранее писал 5-tv.ru, сексолог посоветовал женщинам для получения оргазма заниматься любовью в носках.