По следам крупного пожара в Петербурге: кто разрешил свечное производство в офисном здании?

В Петербурге до сих пор не могут потушить масштабный пожар в производственном здании, где одновременно находились и фабрика мебели, и торговые помещения, и офисы, и свечное производство — там и началось возгорание. Клубы дыма было видно за несколько километров, а в районе ЧП и сейчас стоит невыносимый запах гари.

Пожару на административно-складской четрехэтажке в Невском районе Петербурга практически сразу присвоили повышенный номеру сложности. Видимый практически из любой точки города, его тушили сотни спасателей, пожарный поезд и вертолеты Ми-8.

У здания рушатся перекрытия, и деформируется крыша. По данным МЧС возгорание началось на третьем этаже, где изготавливали свечи. Арендаторы, а их в этом здании работало не менее 40, сейчас подсчитывают убытки и недоумевают, кто дал разрешение на опасное производство по сути в офисном центре

Андрей Захаров — о возможных причинах пожара.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео мощнейшего пожара, разразившегося в Невском райне Северной столицы с высоты птичьего полета.