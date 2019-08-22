Число пострадавших в результате крупного пожара в складском здании в Невском районе Петербурга увеличилось до двух человек, сообщили в МЧС.

Один из них отравился продуктами горения, другого 27-летнего мужчину госпитализировали с ожогами.

Сильнейший пожар на Складской улице в Невском районе Петербурга тушат уже несколько часов по повышенному пятому номеру сложности. На место направили вертолет Ми-8 МЧС и пожарный поезд. В результате возгорания произошло обрушение перекрытий третьего и четвертого этажей здания. В момент начала ЧП в здании находились 200 человек, четверых из них спасли из окон по пожарным автолестницам. Огонь охватил площадь 4000 квадратных метров.

Ранее публиковал видео с места крупного пожара в Петербурге.