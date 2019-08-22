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  4. Мощнейший пожар на складе в Петербурге — видео с высоты птичьего полета

Мощнейший пожар на складе в Петербурге — видео с высоты птичьего полета

, 18:30 Эксклюзивное видео 145

В результате серьезного возгорания в складском здании в Невском районе города обрушились перекрытия, пострадали два человека.

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Фото, видео : 5-tv.ru

Число пострадавших в результате крупного пожара в складском здании в Невском районе Петербурга увеличилось до двух человек, сообщили в МЧС.

Один из них отравился продуктами горения, другого 27-летнего мужчину госпитализировали с ожогами.

Сильнейший пожар на Складской улице в Невском районе Петербурга тушат уже несколько часов по повышенному пятому номеру сложности. На место направили вертолет Ми-8 МЧС и пожарный поезд. В результате возгорания произошло обрушение перекрытий третьего и четвертого этажей здания. В момент начала ЧП в здании находились 200 человек, четверых из них спасли из окон по пожарным автолестницам. Огонь охватил площадь 4000 квадратных метров.

Ранее публиковал видео с места крупного пожара в Петербурге.

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