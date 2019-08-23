На помощь 12-летней девочке, захлебнувшейся в Турции, прибыли врачи из Петербурга

Состояние 12-летней россиянки, которая захлебнулась в бассейне в Турции, остается крайне тяжелым. Это подтвердили петербургские врачи-реаниматологи, они приехали, чтобы осмотреть девочку.

«К сожалению, тяжесть состояния связана не только с поражением головного мозга, но также с поражением других органов, в первую очередь, легких. Планируются мероприятия, которые, возможно, позволят уменьшить явления дыхательной недостаточности и тогда встанет вопрос о возможности транспортировки ребенка на компьютерную томографию», — рассказал главный детский анестезиолог-реаниматолог Санкт-Петербурга Владимир Копылов.

Российские медики сообщили, что турецкие коллеги делают все возможное, но пока перевозка даже из одной палаты в другую для девочки смертельно опасна.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, полиция выясняет, кто виноват в трагедии с девочкой в турецком Бодруме.