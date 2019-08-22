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Преступная халатность? Полиция выясняет, кто виноват в трагедии с девочкой в турецком Бодруме

, 6:10 Эфирная новость 40

Специалисты уверены — вся ответственность лежит на администрации отеля, в бассейне которого захлебнулась 12-летняя петербурженка.

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Фото, видео : Социальные сети, 5-tv.ru

Состояние 12-летней петербурженки, которая захлебнулась в бассейне в Турции, медленно улучшается. Температура спала, давление повышается. Наши специалисты готовы вылететь в Турцию, чтобы помочь местным врачам. Семье сейчас оказывают всестороннюю поддержку — и МИД, и власти города, и неравнодушные россияне. Но как избежать таких несчастных случаев? Ведь у этого бассейна даже не было спасателей, а на таких же курортах отдыхает половина России.

Сейчас турецкая полиция пытается понять, что же произошло под голубой гладью. Специалисты уверены — обычные водозаборы не могут причинить вреда человеку. А вот насосы, установленные на аттракционах, таких как горка, очень опасны.

В вопросе разбирался Иван Уваров.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что врачи борются за жизнь девочки, которую засосало в трубу бассейна в Турции.

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