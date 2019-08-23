  1. Пятый канал
  4. В столице Татарстана стартовал Чемпионат мира по профессионально мастерству WorldSkills Kazan 2019

В столице Татарстана стартовал Чемпионат мира по профессионально мастерству WorldSkills Kazan 2019

, 3:03 Эфирная новость 15

На 45-й по счету чемпионат съехались молодые профессионалы из 63 стран мира.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео : ТАСС/Алеев Егор

В Казани стартовал 45-й Чемпионат мира по профессиональному мастерству WorldSkills. В столицу Татарстана съехались молодые профессионалы из 63 стран мира: им предстоит побороться за звание лучшего в своем деле. Курс — на популяризацию рабочих профессий. А еще знакомство с технологиями, без которых не обойтись — управление беспилотниками, цифровое сельское хозяйство, био-переработка минералов. В правительстве разрабатывают программы по обучению новым специальностям.

«В предстоящие годы у нас будет создана сеть из не менее чем ста центров опережающей профессиональной подготовки, которые будут координировать работу по новым профессиям, по профессиям будущего, востребованным на рынке труда России. Сегодня такие центры, в 19-м году, уже будут созданы в 14 регионах страны», — рассказала заместитель председателя Правительства РФ Татьяна Голикова.

Параллельно с соревнованиями на звание лучшего по профессии, программа насыщена мастер-классами, круглыми столами и дискуссиями, которые будут проходить в специально отстроенном выставочном комплексе «Казань Экспо» площадью в 75 тысяч квадратных метров.

Ранее 5-tv.ru рассказывал об итогах Всероссийской олимпиады «Я — профессионал»,  которая проходила в Санкт-Петербурге.

Читайте также

+14° Днём +20°
Ночью +11°
65.62
-0.64 72.83
-0.67
Гороскоп на 23 августа: Водолеи, забудьте слово «стыд»!

Последние новости

4:01
По следам крупного пожара в Петербурге: кто разрешил свечное производство в офисном здании?
3:33
Гороскоп на 23 августа: Водолеи, забудьте слово «стыд»!
3:03
В столице Татарстана стартовал Чемпионат мира по профессионально мастерству WorldSkills Kazan 2019
2:29
В Петербурге откажутся от сотрудничества с компаниями, уличенными в организации незаконных свалок
1:59
Лаврентьев день: что можно и нельзя делать 23 августа
1:44
«Мажора», сбившего насмерть старушку в Москве, отпустили под подписку о невыезде

Сейчас читают

Какие женские сексуальные привычки раздражают мужчин?
Принцесса тюльпанов: Лиза Галкина появилась в платье с цветочным принтом
Лаврентьев день: что можно и нельзя делать 23 августа

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Что нужно ребенку в школу? Покупаем самое необходимое
Школа 2019: сколько стоит собрать ребенка в первый класс? Считаем затраты
Что делать, если приснился секс? Толкование Ванги