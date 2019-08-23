В столице Татарстана стартовал Чемпионат мира по профессионально мастерству WorldSkills Kazan 2019

В Казани стартовал 45-й Чемпионат мира по профессиональному мастерству WorldSkills. В столицу Татарстана съехались молодые профессионалы из 63 стран мира: им предстоит побороться за звание лучшего в своем деле. Курс — на популяризацию рабочих профессий. А еще знакомство с технологиями, без которых не обойтись — управление беспилотниками, цифровое сельское хозяйство, био-переработка минералов. В правительстве разрабатывают программы по обучению новым специальностям.

«В предстоящие годы у нас будет создана сеть из не менее чем ста центров опережающей профессиональной подготовки, которые будут координировать работу по новым профессиям, по профессиям будущего, востребованным на рынке труда России. Сегодня такие центры, в 19-м году, уже будут созданы в 14 регионах страны», — рассказала заместитель председателя Правительства РФ Татьяна Голикова.

Параллельно с соревнованиями на звание лучшего по профессии, программа насыщена мастер-классами, круглыми столами и дискуссиями, которые будут проходить в специально отстроенном выставочном комплексе «Казань Экспо» площадью в 75 тысяч квадратных метров.

Ранее 5-tv.ru рассказывал об итогах Всероссийской олимпиады «Я — профессионал», которая проходила в Санкт-Петербурге.