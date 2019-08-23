Предприимчивый дагестанский чиновник приписал себе лишних 34 года ради пенсии

Заместитель главы села Кулецма в Дагестане сфальсифицировал документы ради того, чтобы получать пенсию, пишет News.ru. Парадокс заключается в том, что мужчине 28 лет, а поддельный паспорт он оформил на себя так, как будто он на 34 года старше.

Видимо, этого чиновнику показалось мало, и он приобрел фальшивую трудовую книжку, согласно которой он начал работать в колхозе еще в 1985, когда его еще и в помине не было. Он не стал скромничать, и указал свой стаж вплоть до 1996 года, когда на самом деле ему было пять лет от роду.

По данным прокуратуры Левашинского района республики, с начала 2018 года на основании подложных документов он успел получить более 155 тысяч рублей.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. Проводится расследование в отношении тех представителей госорганов, которые выдали ему фальшивые документы.

В селе Кулецма, расположенном в живописных кавказских горах, проживают менее 2,5 тысячи человек.

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