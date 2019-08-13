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  4. Россиян предупредили о новом виде телефонного мошенничества

Россиян предупредили о новом виде телефонного мошенничества

, 7:15 Фото

Аферисты звонят клиентам от имени банка и сообщают о подозрительной транзакции в другом регионе, после чего предлагают установить приложение, с помощью которого получают доступ к устройству жертвы.

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Фото, видео : DPA/TASS

Телефонные мошенники нашли новый способ обмана клиентов российских банков, пишет URA.RU. Звонящий аферист представляется сотрудником финансового учреждения и сообщает о подозрительной транзакции в другом регионе РФ. Когда клиент отвечает, что ее не совершал, мошенник якобы блокирует перевод средств и предлагает для безопасности сверить список устройств, которые имеют доступ к личному кабинету.

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Клиент сообщает преступникам операционную систему, которой пользуется, злоумышленник предлагает установить специальное приложение и программу удаленного доступа Teamviewer. Жертва передает собеседнику код доступа, после чего мошенники получают доступ к устройству и могут проводить любые операции. Доказать такой взлом потом очень сложно, поскольку клиент сам передал свой id третьим лицам.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о женщине-дворнике, которую мошенники обманули на два миллиарда рублей.

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