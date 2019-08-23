Крупный пожар в Петербурге тушили более 12-ти часов

Более 12-ти часов потребовалось спасателям, чтобы справиться с крупным пожаром в Петербурге. В Невском районе горело четырехэтажное производственное здание, где одновременно находились фабрика мебели, торговые помещения и офисы. В эти минуты на месте ведется проливка конструкций.

Известно, что третий этаж выгорел практически полностью. Сообщение о пожаре поступило накануне днем. Вспыхнуло помещение, в котором располагалась фабрика по производству декоративных свечей. Площадь возгорания составила более четырех тысяч квадратных метров. Пожару был присвоен наивысший — пятый уровень сложности.

Из здания и территории промзоны были эвакуированы 200 человек. Серьезные ожоги получили двое. Для тушения пришлось использовать вертолет и пожарный поезд.

Дым поднимался на такую высоту, что был виден даже из центра северной столицы. А запах гари чувствовали жители всего города. Больше всего досталось жителям района вблизи очага. Люди просто задыхались.

Сейчас экологи выясняют, насколько загрязнен воздух продуктами горения. Мониторингом окружающей среды занимаются передвижные лаборатории.

Ранее 5-tv.ru рассказывал подробности крупного пожара в административном здании в Невском районе Северной столицы.