Языки пламени и невыносимый запах гари: в Петербурге борются с мощнейшим пожаром

Вот уже несколько часов в Петербурге борются с масштабным пожаром — в промзоне горит производственное здание. Полыхают четыре тысячи квадратных метров. Клубы дыма видно за несколько километров, а в районе ЧП стоит невыносимый запах гари.

На тушение огня брошены все силы пожарных. Работают более 25 расчетов, задействованы два пожарных поезда. На пылающее здание воду сбрасывает вертолет Ми-8.

К тушению подключили даже пожарный поезд. Алексей Полторанин — с места событий.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео пожара с высоты птичьего полета.