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  4. Пять человек стали жертвами давки на рэп-концерте в Алжире — видео

Пять человек стали жертвами давки на рэп-концерте в Алжире — видео

, 8:57 Эфирная новость 34

По предварительной версии, давку спровоцировало мошенничество с билетами.

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Фото, видео : ТАСС/Zuma, 5-tv.ru

Концерт популярного рэп-исполнителя в Алжире закончился массовой давкой. По меньшей мере пять человек погибли, еще 20 получили травмы.

Трагедия произошла в самом начале выступления. Некоторые зрители не смогли попасть на стадион. По некоторым данным, билетов на концерт продали больше, чем вмещает арена. Людей перестали пускать внутрь. На входе тут же образовалась пробка и потасовка. Пришлось вызвать полицию. Когда зрителям все же разрешили зайти, у входа началась давка. Люди начали падать.

Несмотря на произошедшее концерт прерывать не стали.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что концерт Хаски в Екатеринбурге прервали из-за давки и пиротехники.

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