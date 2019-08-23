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Минобороны России рассекретило документы об освобождении Кишинева от фашистов

, 9:44 Эфирная новость 24

Среди опубликованных документов — планы и схемы расположения советских войск перед сражением за столицу Молдавии, наградные листы и многое другое.

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Фото, видео : ТАСС/ИТАР-ТАСС, 5-tv.ru

Министерство обороны России 23 августа рассекретило уникальные документы, датированные 1944 годом. Именно в эти дни 75 лет назад состоялось освобождение Кишинева от немецких захватчиков.

Материалы, которые все это время были под грифом секретности, впервые опубликованы на сайте ведомства. В документах подробные планы и схемы расположения советских войск перед сражением за столицу Молдавии.

На пожелтевших страницах истории подвигов советских солдат в большинстве наградных листов, рядом с именем героев пометка — посмертно. Среди документов и требование к командованию немецких войск сложить оружие и сдаться. Есть и приказ о проведении в Москве салюта в честь освобождения Молдавии.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что США сняли гриф «Секретно» с отчета разведки об аварии на Чернобыльской АЭС.

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