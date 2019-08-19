США сняли гриф «Секретно» с отчета разведки об аварии на Чернобыльской АЭС

В США рассекретили первый доклад американской разведки о трагедии на Чернобыльской АЭС в 1986 году. Отчет опубликовал Национальный архив безопасности.
Одно из первых донесений о катастрофе было получено госсекретарем Джорджем Шульцем 2 мая. В нем американцы выражали недоверие официальным данным СССР о числе погибших в результате взрыва на Чернобыльской АЭС.
По мнению ассистента по вопросам разведки и исследований госсекретаря Мортона Абрамовица, информация о всего двух погибших — чепуха. Абрамовиц отмечал, что, судя по масштабу разрушений на четвертом энергоблоке, количество погибших должно быть в разы больше из-за силы взрыва или облучения.
За несколько первых месяцев после трагедии умерли еще 28 человек из числа сотрудников и пожарных, участвовавших в ликвидации последствий ЧП.
Радиоактивный выброс был зафиксирован на территории Украинской ССР, Белорусской ССР и РСФСР. От облучения пострадали более двух миллионов человек, из них десятки погибли в течение нескольких лет.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что опасный радиоактивный объект найден под Чернобылем спустя 33 года после аварии.