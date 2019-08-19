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  4. США сняли гриф «Секретно» с отчета разведки об аварии на Чернобыльской АЭС

США сняли гриф «Секретно» с отчета разведки об аварии на Чернобыльской АЭС

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Один из первых докладов о катастрофе на Украине был направлен госсекретарю Джорджу Шульцу 2 мая.

Фото : ТАСС/Зуфаров Валерий

В США рассекретили первый доклад американской разведки о трагедии на Чернобыльской АЭС в 1986 году. Отчет опубликовал Национальный архив безопасности.

Одно из первых донесений о катастрофе было получено госсекретарем Джорджем Шульцем 2 мая. В нем американцы выражали недоверие официальным данным СССР о числе погибших в результате взрыва на Чернобыльской АЭС.

По мнению ассистента по вопросам разведки и исследований госсекретаря Мортона Абрамовица, информация о всего двух погибших — чепуха. Абрамовиц отмечал, что, судя по масштабу разрушений на четвертом энергоблоке, количество погибших должно быть в разы больше из-за силы взрыва или облучения.

«Поскольку третий и четвертый энергоблоки расположены близко друг к другу, количество людей вокруг реактора днем могло насчитывать до 200, а ночью — до 70 человек», — подчеркнул он.

26 апреля 1986 года на Чернобыльской АЭС взорвался ядерный реактор четвертого энергоблока. Один сотрудник ЧАЭС погиб от взрыва, еще один скончался от полученных ранений в больнице Припяти.

За несколько первых месяцев после трагедии умерли еще 28 человек из числа сотрудников и пожарных, участвовавших в ликвидации последствий ЧП.

Радиоактивный выброс был зафиксирован на территории Украинской ССР, Белорусской ССР и РСФСР. От облучения пострадали более двух миллионов человек, из них десятки погибли в течение нескольких лет.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что опасный радиоактивный объект найден под Чернобылем спустя 33 года после аварии.

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