Чемпионат WorldSkills Kazan 2019 собрал около 50 тысяч гостей из 63 стран мира

К Татарстану сейчас приковано внимание всей планеты. Там стартовал Мировой чемпионат профессионального мастерства WorldSkills.

«Казань Арена» собрала десятки тысяч гостей из 63 стран. На трибунах невероятная атмосфера праздника, эмоции на пределе. Площадка рассчитана почти на пятьдесят тысяч зрителей. Ни одного свободного места. Каждую страну здесь приветствуют очень тепло. Когда по стадиону поднимается волна — не нужно флага, чтобы понять, какая сборная перед зрителями.

И уже сегодня, на самой большой за всю историю чемпионатов соревновательной площадке — «Казань Экспо» — будут кипеть настоящие олимпийские страсти.

За жизнью большой международной семьи WorldSkills следит Роман Ишмухаметов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что основной целью чемпионата WorldSkills является популяризация рабочих профессий и знакомство с новейшими технологиями.