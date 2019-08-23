  1. Пятый канал
  4. Чемпионат WorldSkills Kazan 2019 собрал около 50 тысяч гостей из 63 стран мира

Чемпионат WorldSkills Kazan 2019 собрал около 50 тысяч гостей из 63 стран мира

, 7:48 Эфирная новость 43

В Татарстане стартовал 45-й Международный чемпионат профессионального мастерства.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео : ТАСС/Штукина Екатерина, 5-tv.ru

К Татарстану сейчас приковано внимание всей планеты. Там стартовал Мировой чемпионат профессионального мастерства WorldSkills.

«Казань Арена» собрала десятки тысяч гостей из 63 стран. На трибунах невероятная атмосфера праздника, эмоции на пределе. Площадка рассчитана почти на пятьдесят тысяч зрителей. Ни одного свободного места. Каждую страну здесь приветствуют очень тепло. Когда по стадиону поднимается волна — не нужно флага, чтобы понять, какая сборная перед зрителями.

И уже сегодня, на самой большой за всю историю чемпионатов соревновательной площадке — «Казань Экспо» — будут кипеть настоящие олимпийские страсти.

За жизнью большой международной семьи WorldSkills следит Роман Ишмухаметов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что основной целью чемпионата WorldSkills является популяризация рабочих профессий и знакомство с новейшими технологиями.

Читайте также

+14° Днём +20°
Ночью +12°
65.62
-0.64 72.83
-0.67
Гороскоп на 23 августа: Водолеи, забудьте слово «стыд»!

Последние новости

8:28
Употребление семечек не влияет на развитие аппендицита — мнение эксперта
8:15
Россия заявила об угрозе исчезновения договора СНВ-3
7:59
Лайфхак: Как приготовить освежающий целебный чай
7:48
Чемпионат WorldSkills Kazan 2019 собрал около 50 тысяч гостей из 63 стран мира
7:38
Лаврентьев день: что можно и нельзя делать 23 августа
7:36
Крупный пожар в Петербурге тушили более 12-ти часов

Сейчас читают

Гороскоп на 23 августа: Водолеи, забудьте слово «стыд»!
Лаврентьев день: что можно и нельзя делать 23 августа
Представители Заворотнюк опровергли слухи о раке головного мозга у актрисы

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Что нужно ребенку в школу? Покупаем самое необходимое
Школа 2019: сколько стоит собрать ребенка в первый класс? Считаем затраты
Что делать, если приснился секс? Толкование Ванги