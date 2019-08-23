Дорожная авария в Кемеровской области унесла жизни трех человек, один ребенок госпитализирован.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Кемеровской области, около 06:40 (2:40 по московскому времени) на 43-м километре трассы «Ленинск — Кузнецкий — Прокопьевск — Новокузнецк» автомобиль Toyota Rav 4 совершил ДТП с дорожным катком.

По предварительной версии, водитель иномарки уснул за рулем и на участке трассы, где велись дорожные работы, съехал на обочину и врезался в стоящую технику. В результате аварии пострадали четыре человека, из которых — трое погибли, девочка-подросток госпитализирована с травмами различной степени тяжести.

Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства инцидента.

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