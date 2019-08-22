В Москве 19-летний водитель люксового Mercedes насмерть сбил пожилую женщину.

Трагедия произошла на 3-й Песчаной улице. Аварию зафиксировали камеры наблюдения. На эксклюзивных кадрах 5-tv.ru видно, как погибшая выходит на проезжую часть в неположенном месте. В этот момент иномарка на большой скорости сбивает жертву, тело которой отбрасывает на 30 метров. Женщина скончалась на месте.

По словам свидетеля инцидента, автомобиль двигался со скоростью не менее 100 километров в час. После прибытия сотрудников ДПС на место ДТП подъехал микроавтобус, из которого вышел мужчина и снял номерные знаки с Mercedes. Кроме того, очевидец утверждает, что сбивший пенсионерку водитель смог скрыться от автоинспекторов, когда поехал с ними на экспертизу.

По словам мужчины-свидетеля аварии, организация пешеходных переходов на этом участке 3-й Песчаной улицы вынуждает людей нарушать правила и, пренебрегая своей безопасностью, переходить дорогу в неположенном месте.

«Одной из основных причин происшедшего был неправильно спроектированный перекресток, который выполнен с множеством нарушений правил градостроения. Именно данные нарушения спровоцировали старушку выйти на проезжую часть вне пешеходного перехода», — пишет он в соцсетях.

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