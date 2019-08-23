Употребление семечек не может спровоцировать развитие аппендицита, заявил заведующий отделением абдоминальной хирургии НМИЦ хирургии имени Вишневского Минздрава России Андрей Кригер. На сегодня нет доказательство того, что образ жизни, физические нагрузки или диетические предпочтения могут отразиться на появлении заболевания.

«Семечки не могут спровоцировать развитие аппендицита. Семечки и аппендицит никакого отношения друг к другу не имеют», — сказал Кригер в беседе с РИА Новости.

Также медик уточнил, что у мужчин и женщин частота встречаемости аппендицита примерно одинаковая, но у женщин его часто путают с гинекологическими заболеваниями. А вот у пожилых людей он встречается реже. Если диагноз не вызывает сомнений, то операция необходима, отметил Андрей Кригер, поскольку вылечить аппендицит антибиотиками невозможно. Но удалять его в профилактических целях ни в коем случае нельзя.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что россиянам грозит риск эпидемии смертельных лихорадок.