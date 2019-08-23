Россиянам грозит риск эпидемии смертельных лихорадок

Юг России оккупировали комары из Египта и Юго-Восточной Азии. Все они — переносчики вирусов Денге, Чикунгунья, Зика и желтой лихорадки. Ученые изучили ареал распространения этих насекомых и выяснили, что сейчас их можно встретить вдоль всего Черноморского побережья, в том числе и в Крыму.

Известно, что контакт одного такого комара с человеком грозит распространением смертоносной эпидемии во всем регионе. Как сообщают «Известия», Роспотребнадзор уже заявил о семи заболевших лихорадкой Западного Нила на Кубани.

По словам ведущего научного сотрудника лаборатории молекулярной биологии и биохимии Института Марциновского Александра Лукашева, обнаруженные на Черноморском побережье виды комаров переместились в Россию из Египта и Юго-Восточной Азии из-за глобального потепления.

Ученые предупреждают, что если средние температуры будут увеличиваться, то переносчики смертельных тропических лихорадок продолжат свою миграцию на территорию всей Центральной России.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что эпидемия кори на Украине разрослась до огромных масштабов.