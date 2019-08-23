  1. Пятый канал
  4. Россиянам грозит риск эпидемии смертельных лихорадок

Россиянам грозит риск эпидемии смертельных лихорадок

, 6:52 Видео 23

Ученые обнаружили на Черноморском побережье виды комаров, которые изначально проживали в Египте и Юго-Восточной Азии.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео : ТАСС/Patrick Pleul, /Cadu Rolim, /Frank Rumpenhorst, /Alvaro Fuente

Юг России оккупировали комары из Египта и Юго-Восточной Азии. Все они — переносчики вирусов Денге, Чикунгунья, Зика и желтой лихорадки. Ученые изучили ареал распространения этих насекомых и выяснили, что сейчас их можно встретить вдоль всего Черноморского побережья, в том числе и в Крыму.

Известно, что контакт одного такого комара с человеком грозит распространением смертоносной эпидемии во всем регионе. Как сообщают «Известия», Роспотребнадзор уже заявил о семи заболевших лихорадкой Западного Нила на Кубани.

По словам ведущего научного сотрудника лаборатории молекулярной биологии и биохимии Института Марциновского Александра Лукашева, обнаруженные на Черноморском побережье виды комаров переместились в Россию из Египта и Юго-Восточной Азии из-за глобального потепления.

Ученые предупреждают, что если средние температуры будут увеличиваться, то переносчики смертельных тропических лихорадок продолжат свою миграцию на территорию всей Центральной России.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что эпидемия кори на Украине разрослась до огромных масштабов.

Читайте также

+14° Днём +20°
Ночью +11°
65.62
-0.64 72.83
-0.67
Гороскоп на 23 августа: Водолеи, забудьте слово «стыд»!

Последние новости

7:05
Гастрономическое наслаждение: Пикантный рецепт лукового конфитюра — видео
6:52
Россиянам грозит риск эпидемии смертельных лихорадок
6:43
«Персик или мандарин?»: Поклонники спорят о свежем фото Никитюк
6:29
В Вашингтоне аккуратно прокомментировали тему возвращения России в G8
6:15
Авария на трассе в Кузбассе: Toyotа врезалась в дорожный каток — трое погибших
6:00
«Новый этап родительства»: Саша Савельева показала себя в шестимесячном возрасте

Сейчас читают

Гороскоп на 23 августа: Водолеи, забудьте слово «стыд»!
Лаврентьев день: что можно и нельзя делать 23 августа
Хирурга обвинили в изнасиловании нескольких сотен детей под наркозом

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Что нужно ребенку в школу? Покупаем самое необходимое
Школа 2019: сколько стоит собрать ребенка в первый класс? Считаем затраты
Что делать, если приснился секс? Толкование Ванги