Новый рекорд по количеству долгожителей установлен в России. Согласно последним данным Росстата, количество граждан, перешагнувших столетний рубеж, с 2017 года выросло на 17% и составляет на 1 января 2019 года 20582 человека, сообщает «Экономика сегодня» со ссылкой на «Известия».

Статистика показывает, что число россиян в возрасте 100 лет и старше неуклонно растет уже на протяжении восьми лет. Рост и стабильность подобных показателей демографы объясняют не только увеличением продолжительности жизни, но и усовершенствованием самой учетной системы.

По мнению специалистов, в связи с увеличением численности жителей страны преклонного возраста власти должны обеспечить для них доступность социального и медицинского ухода.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что названо главное условие рекордного долголетия.