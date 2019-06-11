Ученые из Южной Дании определили факторы, которые влияют на продолжительность жизни у людей. Выяснилось, что максимальное количество долгожителей было зафиксировано в странах с развитой системой здравоохранения, пишет Lenta.ru.

Как показало исследование, из 16 931 человека, достигших столетнего возраста и родившихся между 1870 и 1904 годами, шведами оказались 10 995 человек, остальные — датчане.

В Дании долгожители умирают в более позднем возрасте, чем в Швеции. Но при этом в Швеции общий уровень смертности ниже, чем в Дании.

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Показатели здоровья, называемого активностью в повседневной жизни, выше в Дании. А это значит, что пожилые люди не требуют за собой постороннего ухода. Система Дании работает на поддержание этого показателя. В Швеции в последнее время качество медицинского обслуживания пожилых людей снизилось.

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