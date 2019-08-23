Экипаж, севшего в поле Airbus A-321, поздравил россиян с Днем флага

Героический экипаж самолета Airbus A-321 авиакомпании «Уральские авиалинии», совершивший аварийную посадку на кукурузном поле за торцом взлетно-посадочной полосы аэродрома «Жуковский», в День Государственного флага Российской Федерации, который ежегодно отмечается 22 августа, рассказал о своем подвиге и о том, чем для них является символ страны.

«15 августа после отрыва самолета от взлетно-посадочной полосы стая птиц врезалась в оба двигателя. Поскольку в данной ситуации полет продолжить было невозможно, было принято решение о выполнении вынужденной посадки на находящееся перед нами поле», — сказал командир воздушного судна Дамир Юсупов.

По словам одного из членов кабинного экипажа — бортпроводника Дмитрия, о происходящей нештатной ситуации он узнал за секунду до приземления.

«Я узнал об этом за секунду до посадки. Вспомнил всех своих родных, дочь вспомнил», — говорит Дмитрий.

Его коллега Яна вспоминает, что ей приходилось стараться сохранить самообладание, чтобы не посеять панику среди пассажиров.

«Пассажиры, понимали, что происходит что-то не так, мне приходилось сохранять лицо, чтобы не было паники, чтобы все прошло успешно», — рассказывает Яна.

По словам членов экипажа воздушного судна, День Государственного флага России — повод, чтобы вспомнить о мужестве граждан нашей страны. Символ РФ для сотрудников «Уральских авиалиний» является символом гордости.

Командир судна Дамир Юсупов отметил, что российский триколор имеет огромное значение для каждого гражданина страны.

«Я считаю, что Государственный флаг России — это что-то такое родное и патриотичное для каждого гражданина нашей страны. Я уверен, каждый считает для себя большой честью выступать под этим флагом!» — заявил Дамир Юсупов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские триколоры подняли 22 августа в Донецке.