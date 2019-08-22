22 августа, в День Государственного флага Российской Федерации, в Донецке подняли российские триколоры, пишет ФАН.

Госсимволы РФ развеваются вместо флагов самопровозглашенной Донецкой народной республики над куполом библиотеки имени Крупской, над зданием Народного совета республики и на стеле у памятника Ленину на главной площади Донецка.

22 августа День флага Российской Федерации

Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что российский триколор стал главным символом борьбы за свободу жителей Донбасса.

В 2014 году Киев начал военную операцию против жителей Донбасса, не признавших результаты госпереворота. В середине июля 2019 года президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенной процедуре получения российского гражданства для уроженцев Донецкой и Луганской народных республик.