Кто и почему срубил голубые ели перед «Газпром Ареной» в Петербурге

На Крестовском острове в Санкт-Петербурге в четверг, 22 августа, вырубили аллею голубых елей, обрамляющих памятник Сергея Кирова. Сейчас срубленные деревья лежат вдоль дороги прямо напротив стадиона «Газпром Арена».

По словам директора Приморского парка Победы Сергея Тимралиева, хвойные растения были посажены много лет назад и на данный момент не подлежат восстановлению.

«Из них половина, что называется, умерли эти ели. Вопрос о том, что их надо заменять, стоит давно очень. Там экспертиза была, привлекались ученые. С точки зрения какой-то возможности восстановления, это уже не восстановить. Поэтому там будут просто менять, насколько я понимаю», — рассказал Тимралиев.

Как сообщается на сайте администрации Петроградского района, работы по вырубке елей выполняются в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды». Поскольку деревья находились в неудовлетворительном состоянии, специалистами Комитета по благоустройству Санкт-Петербурга в 2018 году было установлено, что ели подлежат санитарной рубке.

По данным Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Санкт-Петербурга, количество деревьев у памятника Кирову должно составлять 50 штук. Недостающие растения будут высажены в ближайшее время.

5-tv.ru

Ранее 5-tv.ru сообщал, что три вице-губернатора получили выговор за вырубку деревьев в Муринском парке Петербурга.