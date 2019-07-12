Три вице-губернатора получили выговор за вырубку деревьев в Муринском парке Петербурга

Вице-губернаторы Северной столицы Эдуард Батанов, Николай Бондаренко и Николай Линченко получили выговор за то, что по их недосмотру существенно уменьшилась территория Муринского парка, передает Интерфакс Северо-Запад.
О выговоре сообщила пресс-служба Смольного.
По недосмотру вице-губернаторов в ходе подготовки к строительству спорткомплекса «Нова Арена» в Калининском районе города были вырублены деревья в Муринском парке.
Беглов пообещал, что «впредь будет жестко требовать соблюдения порядка согласования подобных проектов с жителями города».
В пресс-службе Смольного особо отметили, что ранее глава Северной столицы поручил провести работу по факту заявлений жителей района, обеспокоенных вырубкой зеленых насаждений в Муринском парке.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Беглов потребовал навести порядок на муниципальных выборах в Петербурге.