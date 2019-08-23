В «Гражданских самолетах Сухого» опровергли данные об отказе Interjet от SSJ-100

Мексиканская авиакомпания Interjet, в парке которой 22 российских самолета Sukhoi Superjet 100, не намерена отказываться от российских авиалайнеров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя компании «Гражданские самолеты Сухого». Ранее газета «Ведомости» писала, что зарубежный авиаперевозчик якобы планирует продать SSJ-100, однако эти данные не подтвердились.

« Речь не идет об отказе от самолетов SSJ-100 и их возврате. Прорабатывается вопрос о частичном перераспределении флота авиакомпании », — отметил представитель ГСС в интервью информационному агентству.

В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя возможный отказ иностранного эксплуатанта от российских лайнеров, призвал не делать выводов о проблемах в отечественном авиастроении. По словам представителя Кремля, SSJ-100 все больше эксплуатируется российскими авиакомпаниями, среди которых один из крупнейших авиаперевозчиков РФ — «Аэрофлот».

« По мере того, как этих машин будет становиться больше, соответственно будут улучшаться все параметры и характеристики. Совершенно очевидный факт », — заявил Песков.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что экипаж, севшего в поле Airbus A-321, поздравил россиян с Днем флага.