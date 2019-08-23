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  4. Видео: «Яжемать» с ребенком на руках несется на Mercedes на бешеной скорости

Видео: «Яжемать» с ребенком на руках несется на Mercedes на бешеной скорости

, 15:18 Видео 78

По словам очевидца инцидента, иномарка разогналась до 140 километров в час.

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Фото, видео : www.globallookpress.com / © imagebroker/ Adrian C. Nitu, instagram @dtpeschka

В сети обсуждают видео, на котором молодая женщина, находящаяся за рулем Mercedes, несется на бешеной скорости по Киевскому шоссе в Москве. По словам очевидца инцидента, автоледи одной рукой управляет транспортным средством, а другой — прижимает к себе ребенка. При этом скорость иномарки достигает 140 километров в час.

«Где-то 140 она пошла, на руках ребенок, одной рукой управляет, по всей дороге виляет», — возмутился свидетель происшествия.

Интернет-пользователи раздели мнение автора ролика и призвали лишить женщину водительских прав. Видеозаписью заинтересовались правоохранительные органы. Как стало известно 5-tv.ru, ГИБДД по факту инцидента проводит проверку.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что «мажор» на Mercedes насмерть сбил старушку в Москве.

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