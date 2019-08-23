Названы российские регионы с самыми богатыми чиновниками

Федеральная служба государственной статистики сравнила уровень зарплат чиновников в различных российских регионах. Результаты анализа представил РБК.

Согласно данным Росстата, средняя заработная плата местного чиновника по России составляет около 37 тысяч рублей. Больше всего госслужащие получают в Ямало-Ненецком (133,5 тысячи рублей) и Ханты-Мансийском автономных округах (97,5 тысячи рублей). В пятерку лидеров по жалованию муниципалов также входит Чукотский (93,8 тысячи рублей), Ненецкий автономные округа (93,7 тысячи рублей) и Москва (91,4 тысячи рублей).

Что касается Санкт-Петербурга, то уровень зарплат чиновников в городе значительно уступает столице (56 тысяч рублей). При этом отмечается, что в Москве и в городе на Неве жалование госслужащих ниже, чем средняя оплата труда по региону.

Меньше всего чиновники получают в Псковской области (18,1 тысячи рублей) и Забайкальском крае (26,9 тысячи рублей), пишет URA.RU. В число регионов с самыми низкими зарплатами муниципалов также входят Кемеровская область, Хакасия, Смоленская, Амурская и Астраханская области.

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