  1. Пятый канал
  4. Названа цена на базовую комплектацию российского лимузина Aurus Senat Sedan

Названа цена на базовую комплектацию российского лимузина Aurus Senat Sedan

, 15:57 Видео 17

Салон автомобилей представительского класса открылся 23 августа в башне «Москва-Сити».

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео : Instagram @aurus_russia

23 августа в Москве открылся первый в России салон российской автомобильной марки представительского класса Aurus.

На церемонии в башне «IQ-квартал» в «Москва-сити» был представлен лимузин Aurus Senat Sedan. Цена базовой комплектации автомобиля составит 18 миллионов рублей, заявил глава производителя Адиль Ширинов.

Гендиректор Aurus сообщил, что Aurus Senat Sedan не поступит розничную продажу в 2019 году. Присутствующий на открытии шоу-рума глава Минпромторга заявил, что в следующем году будет выпущено не более 200 автомобилей, часть которых отдадут на тестовые испытания, еще часть передадут правительству России. Остальные поступят в свободную продажу.

«В ближайшие годы мы планируем наращивать производство и расширять модельный ряд. К линейке седанов и лимузинов добавится внедорожник SUV, в том числе и с гибридным двигателем. Кроме того, автомобили бренда после старта серийного производства начнут поставляться за рубеж — в первую очередь в Европу и арабские страны», — добавил Мантуров.

Министр добавил, что первый салон Aurus в Китае может открыться уже к 2021 году, а презентация внедорожника от российского премиального автомобильного бренда состоится на Московском автосалоне в 2020 году.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о президенте Туркмении, который решил выкупить всю линейку автомобилей Aurus.

Читайте также

+21° Днём +20°
Ночью +11°
65.60
-0.02 72.62
-0.21
Гороскоп на 23 августа: Водолеи, забудьте слово «стыд»!

Последние новости

16:14
Airbus A320 совершил аварийную посадку в Сочи после отказа гидравлики шасси
16:12
МЧС РФ круглосуточно следят за безопасностью на фестивале «Таврида-АРТ»
15:57
Названа цена на базовую комплектацию российского лимузина Aurus Senat Sedan
15:43
Российского хоккеиста Кузнецова дисквалифицировали на четыре года
15:31
Концертный директор Заворотнюк ответил на слухи об онкологии актрисы
15:28
Постапокалиптический роман Глуховского «Метро 2033» экранизируют к 2022 году

Сейчас читают

«Надюша, покушай!»: Худоба звезды Comedy Woman обеспокоила подписчиков — фото
Пышногрудая Седокова записала жаркое видео в кровати
«Будете стоять у гроба»: Садальский рассказал о загадочной смерти известной актрисы

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Что нужно ребенку в школу? Покупаем самое необходимое
Школа 2019: сколько стоит собрать ребенка в первый класс? Считаем затраты
Что делать, если приснился секс? Толкование Ванги