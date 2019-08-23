Названа цена на базовую комплектацию российского лимузина Aurus Senat Sedan

23 августа в Москве открылся первый в России салон российской автомобильной марки представительского класса Aurus.
На церемонии в башне «IQ-квартал» в «Москва-сити» был представлен лимузин Aurus Senat Sedan. Цена базовой комплектации автомобиля составит 18 миллионов рублей, заявил глава производителя Адиль Ширинов.
Гендиректор Aurus сообщил, что Aurus Senat Sedan не поступит розничную продажу в 2019 году. Присутствующий на открытии шоу-рума глава Минпромторга заявил, что в следующем году будет выпущено не более 200 автомобилей, часть которых отдадут на тестовые испытания, еще часть передадут правительству России. Остальные поступят в свободную продажу.
Министр добавил, что первый салон Aurus в Китае может открыться уже к 2021 году, а презентация внедорожника от российского премиального автомобильного бренда состоится на Московском автосалоне в 2020 году.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о президенте Туркмении, который решил выкупить всю линейку автомобилей Aurus.