Названа цена на базовую комплектацию российского лимузина Aurus Senat Sedan

23 августа в Москве открылся первый в России салон российской автомобильной марки представительского класса Aurus.

На церемонии в башне «IQ-квартал» в «Москва-сити» был представлен лимузин Aurus Senat Sedan. Цена базовой комплектации автомобиля составит 18 миллионов рублей, заявил глава производителя Адиль Ширинов.

Гендиректор Aurus сообщил, что Aurus Senat Sedan не поступит розничную продажу в 2019 году. Присутствующий на открытии шоу-рума глава Минпромторга заявил, что в следующем году будет выпущено не более 200 автомобилей, часть которых отдадут на тестовые испытания, еще часть передадут правительству России. Остальные поступят в свободную продажу.

«В ближайшие годы мы планируем наращивать производство и расширять модельный ряд. К линейке седанов и лимузинов добавится внедорожник SUV, в том числе и с гибридным двигателем. Кроме того, автомобили бренда после старта серийного производства начнут поставляться за рубеж — в первую очередь в Европу и арабские страны» , — добавил Мантуров.

Министр добавил, что первый салон Aurus в Китае может открыться уже к 2021 году, а презентация внедорожника от российского премиального автомобильного бренда состоится на Московском автосалоне в 2020 году.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о президенте Туркмении, который решил выкупить всю линейку автомобилей Aurus.