На протяжении последних нескольких недель в Москве проходят акции протеста, формальной причиной для которых стал якобы недопуск некоторых независимых оппозиционных кандидатов к выборам в Московскую городскую Думу. Известно, что юридическим поводом для их снятия с регистрации стали собранные для самовыдвижения недостоверные подписи. По мнению ряда оппозиционеров, кандидаты были не допущены до участия в выборах из-за того, что столичные власти усмотрели в них серьезную угрозу. Но что происходит в российском политическом поле попыталось разобраться черногорское издание ИН4С. Перевод материала приводят ИноСМИ.ру.

Издание отмечает, что акции, состоявшиеся в Москве 10 и 17 августа, стали самыми масштабными за последние семь-восемь лет со времен выступлений оппозиционных активистов на Болотной площади и проспекте Сахарова.

Прошедшие митинги были поддержаны и анонсированы множеством блогеров, а также представителями российской рэп-индустрии, которые используя многомиллионную аудиторию в социальных сетях, призвали своих подписчиков выйти на улицы.

Примечательно, что несмотря на кажущуюся массовость акций протеста, участников было явно недостаточно для того, чтобы действие носило общенародный характер. При этом, у активистов отсутствовали единые политические требования и не было общей идеологической платформы. Официальный повод мероприятия так и не был затронут, отмечают черногорские журналисты.

На митингах собрались представители крайне противоположных общественных и идеологических течений, включая ЛГБТ-активистов и радикально настроенную молодежь, относящую себя к националистам. Отдельно стоит выделить большое количество граждан Украины, присутствовавших при проведении несогласованных акций. В общем и целом, субботние митинги в Москве по своему виду больше напоминали некий парад фриков и чудаков, какую-то унылую тусовку, нежели чем акции политической оппозиции, считает ИН4С.

Говоря о якобы жесткости представителей правоохранительных органов, авторы материала отмечают, что многочисленные видеоролики, размещенные в сети, опровергают данные тезисы. На кадрах видно, что полицейские, обеспечивающие порядок на акциях протеста, ведут себя куда сдержаннее, нежели их коллеги за рубежом при аналогичных ситуациях.

В качестве примера издание приводит протестные акции в Гонконге, где стражи порядка не раздумывая применяют слезоточивый газ, водометы и стреляют в активистов резиновыми пулями. В других западных странах, например, во Франции, во время недавних выступлений «желтых жилетов» правоохранители при помощи водометов, того же газа, пуль, шумовых гранат и спецтехники разгоняли участников акций.

В целом, делают выводы журналисты, субботние акции протеста вред ли смогут негативно повлиять на стабильность в стране, даже несмотря на их относительную массовость и периодичность.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин сравнил масштабы протестных акций в Москве и в Европе. Президент подчеркнул, что Россия уважает права человека и соблюдает права своих граждан.