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Дочь Виктории Бони до слез растрогала песней звездную мать — видео

, 18:51 Видео 49

Семилетняя Анджелина посвятила маме песню о любви.

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Фото, видео : Instagram @victoriabonya

Дочь телеведущей Виктории Бони — семилетняя Анджелина — посвятила матери песню о любви, чем растрогала ее до слез. Девочка напела на камеру трек KAZKA под названием «Плакала», а затем наложила на видео различные эффекты — например, всплывающие сердечки.

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«Доченька маме записала видео, чтобы я не грустила и всегда улыбалась, но почему-то хочется прям заплакать», — призналась светская львица.

Подписчики Бони в Instagram, в свою очередь, растрогались вслед за ней.

«Боже, как это мило!» — прокомментировал один из них.

«У меня аж комок в горле встал, чуть тоже не заплакал», — добавил другой.

«Господи, какая прелесть!» — не сдержался пользователь.

«Наверное, 100 раз пересмотрела, такая милота», — написал юзер.

Анджелина много путешествует вместе с Викторией Боней, умеет разбираться в брендовых вещах и не так давно увлеклась конным спортом. Также у нее есть свой видеоблог. С отцом дочери, Алексом Смерфитом, теледива рассталась два года назад.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что подписчики Бони вдруг решили, что она проводит с дочерью мало времени.

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