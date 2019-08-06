«В глазах грусть»: подписчики Бони отметили, что она мало времени уделяет дочке

, 23:38 Видео 95

Модель опубликовала новое видео в Instagram со своей дочерью Анджелиной.

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Фото, видео : Instagram @victoriabonya

Российская модель и ведущая Виктория Боня в последнее время часто публикует в Instagram совместные фото и видео с семилетней дочкой Анджелиной. Подписчики знаменитости предположили — таким образом она хочет показать, что много времени проводит с ребенком, однако, по мнению юзеров, это не соответствует действительности из-за плотного графика модели.

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Виктория Боня поделились с поклонниками видео, на котором она зовет Анджелину сниматься для обложки, но девочка не откликается на просьбу мамы.

«Ты завтра уезжаешь, а я хочу, чтобы ты осталась», — вдруг грустно говорит девочка. После этого Виктория предложила дочке поехать с ней.

Подписчики заметили грусть в глазах ребенка и посчитали, что Анджелине не хватает внимания матери:

«Мне даже больно смотреть. У малышки в глазах грусть, а мама со своей обложкой. Дочке до лампочки обложка вообще. Это мамины игрушки»;

«Скучает она без вас, общения ей не хватает с мамочкой Вот! Какие обложки? Деткам кроме мамы ничего не надо»;

«Посмотрите в ее глаза… печаль и тоска, ей очень вас не хватает, дети должны с мамой жить», — написали обеспокоенные фолловеры.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Виктория Боня обеспокоила подписчиков своей худобой.

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