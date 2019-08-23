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  4. «Яжемать» объяснила, почему разогналась на Mercedes с ребенком на руках

«Яжемать» объяснила, почему разогналась на Mercedes с ребенком на руках

, 17:55 Эксклюзивное интервью 69

По словам женщины, малыш заплакал, поэтому ей пришлось взять малыша на несколько минут.

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Фото, видео : 5-tv.ru, www.globallookpress.com

Молодая женщина, которая ехала на Mercedes по Киевскому шоссе в Москве на бешеной скорости, объяснила в интервью 5-tv.ru, почему взяла ребенка на руки. По ее словам, малыш сильно плакал, однако остановиться посреди дороги автоледи не могла, поэтому ей пришлось прижать ребенка к себе.

«Это я за рулем в десяти километрах от дома, у меня заплакал девятимесячный малыш, и мне пришлось взять на руки его. Это разовый случай», — пояснила женщина.

Она отметила, что превысить скорость пришлось из-за того, что ребенок был голоден, а до дома оставалось десять километров.

«Там даже видно на видео, что рядом со мной лежит детское кресло, из которого я вытащила ребенка буквально на четыре-пять минут, и ехала быстро, потому что до дома оставалось десять километров, а ребенок был голоден, я же не могла остановиться на обочине», — рассказала водитель Mercedes.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео, на котором женщина с младенцем на руках быстро едет по Киевскому шоссе в столице. По словам очевидца инцидента, иномарка разогналась до 140 километров в час

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