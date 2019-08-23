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  4. Airbus A320 совершил аварийную посадку в Сочи после отказа гидравлики шасси

Airbus A320 совершил аварийную посадку в Сочи после отказа гидравлики шасси

, 16:14 74

Самолет авиакомпании «Уральские авиалинии» выполнял рейс из Тель-Авива. Никто не пострадал.

Фото : © РИА Новости/ Кирилл Каллиников

Пассажирский самолет Airbus A320 авиакомпании «Уральские авиалинии», следовавший рейсом «Тель-Авив — Сочи», произвел аварийную посадку в аэропорту назначения, сообщает Интерфакс со ссылкой на собственный источник.

Причиной нештатной ситуации, предварительно, назван отказ гидравлики шасси. Известно, что посадка прошла благополучно. На борту самолета находились более 160 человек. Пострадавших в результате инцидента нет.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Нур-Султане совершил экстренную посадку пассажирский самолет с поврежденным колесом, выполнявший рейс из Китая. На его борту находились 234 пассажира и семь членов экипажа.

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