Фото первоклассницы «до» и «после» посещения школы взорвало сеть

В Шотландии мать одной из первоклассниц — Джиллиан Фальконер — опубликовала в интернет фото своей дочери до похода в школу и после возвращения из нее. В соцсетях забавный коллаж вызвал множество откликов. Об этом сообщает Mail Online.

«Русалочка»: Ирина Пегова грациозно нырнула в море на фоне заката — видео

На первом снимке девочка радостно позирует маме дома: у нее красивая прическа, начищенные сандалии, аккуратно повязанный галстук. Однако судя по второму снимку становится понятно — несколько часов в школе изрядно «потрепали» малышку. Девочка вернулась домой с суровым лицом, спущенными гольфами, в помятой рубашке, растрепанными волосами и болтающимся галстуком.

Самое смешное, что на вопрос мамы: «Чем вы сегодня занимались в школе?» — малышка на полном серьезе ответила: «О, ничем особенным».

Во многих учебных заведениях Шотландии школьники начали заниматься еще с 14 августа.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, сколько стоит собрать ребенка в школу.