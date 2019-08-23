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  4. Суд отказал девушке покойного солиста «Иванушек» в доле от завещания

Суд отказал девушке покойного солиста «Иванушек» в доле от завещания

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Александра Куцевол пыталась через суд добиться документа о наследстве Олега Яковлева.

Фото : © РИА Новости/ Рамиль Ситдиков

Александра Куцевол — гражданская супруга экс-солиста группы «Иванушки International» Олега Яковлева — после смерти артиста обратилась в суд с тем, чтобы там пересмотрели завещание ее молодого человека. Певец, ушедший из жизни в 2017 году в возрасте 47 лет, поделил многомиллионное наследство между племянницей Татьяной Яковлевой и лучшим другом Романом Радовым. Такое положение вещей в корне не устраивало подругу звезды.

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Однако в пятницу, 23 августа стало известно — московский суд отклонил иск гражданской жены солиста «Иванушек» и отказал ей в доле от завещания. Об этом сообщает МК.RU.

Александра Куцевол пыталась доказать суду, что Олег Яковлев был не в себе в момент написания завещания. Также экс-девушка певца утверждала, что они тайно поженились с исполнителем в Сербии задолго до его смерти. Однако МИД не подтвердил подлинность свидетельства о браке, предоставленного Куцевол, и сообщил — этот брак не был зарегистрирован.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что девушка покойного солиста «Иванушек» требует суд признать его невменяемым.

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