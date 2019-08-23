«После реанимации чебуреки?!» Бари Алибасов удивил соцсети снимком из ресторана

Бари Алибасов до сих пор восстанавливается после отравления ядохимикатом «Крот». Звезда утверждает, что после семи дней нахождения в коме, он по сей день не может нормально питаться. Пищевод шоумена настолько узкий, что еда в него просто не проходит.

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Однако как будто специально затем, чтобы позлить хейтеров, которые считали отравление химическим веществом пиар-ходом, 72-летний шоумен разместил в Instagram фото из… чебуречной. На снимке перед Бари Алибасовым лежит огромная тарелка с вредными мучными изделиями. Еще один чебурек продюсер с аппетитом доедает.

«Еда еле проходит, „Крот“ до сих пор дает о себе знать», — подписал пост знаменитость.

Instagram @alibasov_nana

Подписчики Бари Алибасова, как с цепи сорвались. Фолловеры шоумена в очередной раз начали упрекать его во вранье и желании пропиариться любым путем. Многие отметили, что питаться жареной и мясной пищей спустя всего несколько месяцев после отравления — как минимум, глупо.

«Кто же после реанимации чебуреки жрет!»

«Это оказывается пиар-ход был, чтоб заработать деньги. Не верю больше никому!»

«Чебуреки после крота — лучшая еда», — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Бари Алибасов подал в суд на производителя «Крота».