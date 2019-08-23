Склад горит на площади 200 квадратных метров в Петербурге

Склад полыхает на площади 200 квадратных метров в Невском районе Северной столицы вечером 23 августа. Об этом сообщает ТАСС.

Возгорание произошло на Хрустальной улице. Спасатели тушат его по повышенному номеру сложности.

Есть ли пострадавшие в результате ЧП пока не сообщается. Огнем охвачено одноэтажное здание по всей площади.

Это уже второе возгорание в складских помещениях Петербурга. 22 августа мощный пожар произошел в здании, где хранились свечи. Спасатели боролись с ним 12 часов. В результате происшествия выгорело более четырех тысяч квадратных метров площади, два человека получили серьезные ожоги.