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  4. Склад горит на площади 200 квадратных метров в Петербурге

Склад горит на площади 200 квадратных метров в Петербурге

, 19:23 79

ЧП произошло на Хрустальной улице в Невском районе Северной столицы.

Фото : 5-tv.ru, © РИА Новости/ Антон Денисов

Склад полыхает на площади 200 квадратных метров в Невском районе Северной столицы вечером 23 августа. Об этом сообщает ТАСС.

Возгорание произошло на Хрустальной улице. Спасатели тушат его по повышенному номеру сложности.

Есть ли пострадавшие в результате ЧП пока не сообщается. Огнем охвачено одноэтажное здание по всей площади.

Это уже второе возгорание в складских помещениях Петербурга. 22 августа мощный пожар произошел в здании, где хранились свечи. Спасатели боролись с ним 12 часов. В результате происшествия выгорело более четырех тысяч квадратных метров площади, два человека получили серьезные ожоги.

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