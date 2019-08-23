Видео: Путин открыл Кубок мира по хоккею среди молодежных команд в Сочи

В Сочи стартовал Кубок мира по хоккею среди молодежных команд «Сириус-2019».
В церемонии открытия принимал участие президент России Владимир Путин. Российский лидер поприветствовал гостей и участников турнира.
После приветственного слова российский лидер вышел на лед и произвел символическое взбрасывание шайбы перед первым матчем соревнований между юниорами «Локомотива» и сборной канадской провинции Альберта.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о визите Владимира Путина в севастопольскую Академию хореографии, где президент побеседовал с будущими звездами балета.