Видео: Путин открыл Кубок мира по хоккею среди молодежных команд в Сочи

В Сочи стартовал Кубок мира по хоккею среди молодежных команд «Сириус-2019».

В церемонии открытия принимал участие президент России Владимир Путин. Российский лидер поприветствовал гостей и участников турнира.

«В России с особым интересом относились и относятся к хоккею. Один из наших замечательных тренеров Анатолий Тарасов, столетие которого мы отмечали в прошлом году, говорил о спорте как о благородном соревновании, соревновании ловкости, скорости, интеллекта. Уверен, что сегодня и в предстоящие дни молодые спортсмены продемонстрируют все самые лучшие свои качества, покажут замечательную игру, порадуют болельщиков. Желаю вам успехов!» — сказал Путин.

После приветственного слова российский лидер вышел на лед и произвел символическое взбрасывание шайбы перед первым матчем соревнований между юниорами «Локомотива» и сборной канадской провинции Альберта.

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