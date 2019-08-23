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Видео: Путин открыл Кубок мира по хоккею среди молодежных команд в Сочи

, 20:36 Видео 18

Президент произвел символическое вбрасывание шайбы перед первым матчем турнира «Сириус-2019» между российским клубом «Локомотив» и сборной канадской провинции Альберта.

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Фото, видео : 5-tv.ru, © РИА Новости/ Сергей Гунеев

В Сочи стартовал Кубок мира по хоккею среди молодежных команд «Сириус-2019».

В церемонии открытия принимал участие президент России Владимир Путин. Российский лидер поприветствовал гостей и участников турнира.

«В России с особым интересом относились и относятся к хоккею. Один из наших замечательных тренеров Анатолий Тарасов, столетие которого мы отмечали в прошлом году, говорил о спорте как о благородном соревновании, соревновании ловкости, скорости, интеллекта. Уверен, что сегодня и в предстоящие дни молодые спортсмены продемонстрируют все самые лучшие свои качества, покажут замечательную игру, порадуют болельщиков. Желаю вам успехов!» — сказал Путин.

После приветственного слова российский лидер вышел на лед и произвел символическое взбрасывание шайбы перед первым матчем соревнований между юниорами «Локомотива» и сборной канадской провинции Альберта.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о визите Владимира Путина в севастопольскую Академию хореографии, где президент побеседовал с будущими звездами балета.

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