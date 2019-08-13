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Видео: Путин пообщался с воспитанниками Академии хореографии Севастополя

, 23:20 Видео 36

Глава государства встретился с юными артистами балета во время антракта сюиты «Спартак» на открытии III Международного фестиваля оперы и балета в Херсонесе.

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Фото, видео : Алексей Дружинин / пресс-служба президента РФ / ТАСС, Пятый канал

Российский президент Владимир Путин пообщался с детьми, которые прошли отбор в Академию хореографии Севастополя. В распоряжении 5-tv.ru оказались кадры со встречи, которая состоялась во время антракта сюиты «Спартак» на открытии III Международного фестиваля оперы и балета в Херсонесе.

Глава государства пообщался с 20 танцорами балета шести — семи лет, которым удалось пройти серьезнейший отбор в Академию. К слову, маленьким артистам так понравилось общество Владимира Путина, что они не хотели отпускать его и провожали до самой двери. С одним из ребят президент обменялся рукопожатиями, а перед маленькой балериной встал на колено и поцеловал ее руку.

Также президент пообщался с ректором Академии — премьером Баварского национального балета Сергеем Полуниным. Он спросил у артиста, найдет ли он время в своем плотном графике для занятий с детьми. На что Полунин ответил, что «дети — это самое большое счастье».

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Аксенов рассказал Путину о достижениях Крымского полуострова.

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