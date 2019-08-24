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Автомобилистам Приморья закрыли дорогу в Находку

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После проливных дождей на участке трассы Владивосток — Находка из берегов вышла река Лобога.

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Фото, видео : 5-tv.ru, МЧС РФ, instagram @gorod_tv.tv, @nushavinokurova, @nhk_it, @live_bir

После ночных проливных дождей на участке автодороги Владивосток — Находка в районе поселка Смоляниново в субботу, 24 августа, вышла из берегов река Лобога, залив временный проезд. В результате ГИБДД перекрыла движение для всех транспортных средств. В самой Находке сохраняется режим чрезвычайной ситуации, который был введен 22 августа из-за обильных осадков.

Режим ЧС также продолжает действовать в Биробиджане в связи со сложными погодными условиями. На данный момент в областном центре в воде находятся 142 дома. В пункты временного размещения эвакуировано 43 человека.

Сложная гидрологическая обстановка также наблюдается в Хабаровском крае. Там продолжается работа по защите территорий от паводка. Группы спасателей дежурят в районе Комсомольска-на-Амуре, Хабаровска, села Дубовый мыс и других территорий, которые находятся под угрозой затопления.

В селах Даерга и Синда сотрудники МЧС организовали лодочную переправу, по которой за один день было перевезено более 50 человек. В селе Гасси спасатели начали подготовку мешков с песком для строительства защитной дамбы.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что пострадавшими от паводка в Иркутской области признаны 45 тысяч человек.

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