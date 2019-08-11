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Пострадавшими от паводка в Иркутской области признаны 45 тысяч человек

, 10:31 Видео 26

Только в Тулуне восстановлению не подлежат около 450 домов.

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Фото, видео : ТАСС/Деревяга Сергей, Instagram @kotstrem, @aleksei.shestakow

Тема:
Паводок в Иркутской области 67

Всего от паводка в Иркутской области пострадали 45 тысяч жителей региона. Такую цифру журналистам в воскресенье, 11 августа, назвал губернатор Иркутской области Сергей Левченко, сообщает ТАСС. При этом власти уже выплатили 23 тысячам человек компенсации в размере 50 тысяч рублей за частичную утрату имущества, за полную полагается по 100 тысяч.

По словам Левченко, не все жалобы от пострадавших еще рассмотрены.

«Еще порядка 200 дел находится в судах. Мы должны были вчера закончить выплаты по материальному ущербу и по материальной помощи. Работа выполнена в срок, несмотря на то, что было второе наводнение», — заявил губернатор.

Чиновник добавил, экспертиза показала, что в наиболее пострадавшем от паводка Тулуне около 450 домов восстановить будет невозможно.

Полный список пострадавших в результате паводка объектов различной направленности региональные власти обязаны сформировать до 15 августа. Сергей Левченко подчеркнул, что данный перечень будет готов, невзирая на вторую волну стихийного бедствия, пришедшую в регион в конце июля.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что более четырех тысяч детей отправлены на отдых из затопленной Иркутской области.

Пострадавшими от паводка в Иркутской области признаны 45 тысяч человек

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instagram @oliga_zarubina

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instagram @oliga_zarubina

Тема:
Паводок в Иркутской области 67
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