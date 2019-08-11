Пострадавшими от паводка в Иркутской области признаны 45 тысяч человек

Всего от паводка в Иркутской области пострадали 45 тысяч жителей региона. Такую цифру журналистам в воскресенье, 11 августа, назвал губернатор Иркутской области Сергей Левченко, сообщает ТАСС. При этом власти уже выплатили 23 тысячам человек компенсации в размере 50 тысяч рублей за частичную утрату имущества, за полную полагается по 100 тысяч.
По словам Левченко, не все жалобы от пострадавших еще рассмотрены.
Чиновник добавил, экспертиза показала, что в наиболее пострадавшем от паводка Тулуне около 450 домов восстановить будет невозможно.
Полный список пострадавших в результате паводка объектов различной направленности региональные власти обязаны сформировать до 15 августа. Сергей Левченко подчеркнул, что данный перечень будет готов, невзирая на вторую волну стихийного бедствия, пришедшую в регион в конце июля.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что более четырех тысяч детей отправлены на отдых из затопленной Иркутской области.