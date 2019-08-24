«Союз МС-14» с роботом «Федором» на борту не смог состыковаться с МКС

Космический корабль «Союз МС-14» с роботом «Федором» на борту не смог состыковаться с Международной космической станцией (МКС) в субботу, 24 августа, в 8:30 по московскому времени, как это было запланировано.

К этому времени корабль находился примерно в 100 метрах от МКС, он встал напротив причального модуля станции, а после начал от нее отходить. На данный момент расстояние корабля до МКС составляет 150 метров, сообщает ТАСС.

Как отметили в НАСА, стыковка «Союза МС-14» с космической станцией была прервана из-за отсутствия необходимого оборудования на корабле. тем временем, диктор трансляции, которую вело НАСА, отметил, что стыковка была прервана из-за проблем в системе автоматической стыковки «Курс».

Следующие попытки стыковки экипажа и МКС запланированы на утро воскресенья и понедельника. Отмечается, что безопасности корабля ничего не угрожает.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что человекоподобный робот Федор отправился в космос.