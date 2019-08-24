Названа причина неудачной попытки стыковки «Союза» с роботом «Федором» на борту с МКС

Руководитель полета российского сегмента Международной космической станции (МКС) Владимир Соловьев назвал причину неудачной стыковки корабля «Союз МС-14» с МКС. По его словам, это произошло из-за «ранее не встречавшихся колебаний», сообщает ТАСС. Он отметил, что сближение пилотируемого корабля «примерно до дальности 200 метров до станции» проходило нормально.
Руководитель полета российского сегмента Международной космической станции также отметил, что специалисты еще «не научили» робота «Федора», который находится на борту «Союза МС-14», стыковаться в ручном режиме. Между тем, сейчас корабль находится в автоматическом режиме хранения, и вся его аппаратура работает. Повторная попытка стыковки будет произведена около 08:00 — 09:00 часов по московскому времени в понедельник, 26 августа.
Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что «Союз МС-14» с роботом «Федором» на борту не смог состыковаться с МКС.