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  4. Названа причина неудачной попытки стыковки «Союза» с роботом «Федором» на борту с МКС

Названа причина неудачной попытки стыковки «Союза» с роботом «Федором» на борту с МКС

, 13:55 Видео 49

Космический корабль подошел к станции на расстояние ближе 100 метров, после чего начал отходить.

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Фото, видео : 5-tv.ru, © РИА Новости/ Александр Овчаров

Руководитель полета российского сегмента Международной космической станции (МКС) Владимир Соловьев назвал причину неудачной стыковки корабля «Союз МС-14» с МКС. По его словам, это произошло из-за «ранее не встречавшихся колебаний», сообщает ТАСС. Он отметил, что сближение пилотируемого корабля «примерно до дальности 200 метров до станции» проходило нормально.

«Дальше у нас пошли определенные, ранее не встречавшиеся колебания, на этапе причаливания мы поняли, что в автоматическом режиме состыковать не удастся», — заявил Владимир Соловьев.

Руководитель полета российского сегмента Международной космической станции также отметил, что специалисты еще «не научили» робота «Федора», который находится на борту «Союза МС-14», стыковаться в ручном режиме. Между тем, сейчас корабль находится в автоматическом режиме хранения, и вся его аппаратура работает. Повторная попытка стыковки будет произведена около 08:00 — 09:00 часов по московскому времени в понедельник, 26 августа.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что «Союз МС-14» с роботом «Федором» на борту не смог состыковаться с МКС.

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