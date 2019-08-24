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Зеленского сфотографировали с четырьмя предыдущими президентами Украины

, 16:39 Фото 90

Все — нынешний и прошлые главы государства — были запечатлены на праздновании в честь Дня независимости Украины с бокалами в руках.

Фото : www.globallookpress.com

В сети появилась фотография, на которой запечатлены пять президентов Украины. На фото можно увидеть Леонида Кравчука, Леонида Кучмы, Виктора Ющенко, Петра Порошенко и Владимира Зеленского. У каждого в руках по бокалу. По уточненным данным, угощаются нынешний и бывшие лидеры страны шампанским. Снимок в своем Telegram-канале опубликовала главный редактор издания LB.ua Соня Кошкина.

«Догадайтесь с трех раз, кто предложил сфоткаться вместе пятерым президентам) И кто их вместе организовал)», неоднозначно подписала публикацию Кошкина.

Strana.ua

К слову сообщалось, что вместо традиционного парада 24 августа в Незалежной проходило «Шествие достоинства». Его принимал Владимир Зеленский. В мероприятии также участвовали все бывшие лидеры страны, помимо Януковича и Порошенко. Последний в это время был в Софийском соборе и у Памятного колокола на территории Министерства обороны, где чествовании память погибших воинов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что украинский журналист призвал готовиться к войне с Россией.

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