Украинский журналист Юрий Бутусов призвал готовиться к войне с Россией. По его мнению, киевским властям следует прекратить всяческие отношения с Москвой.

Юрий Бутусов отметил, что прежде, чем предпринять данные меры, страна должна к ним подготовиться.

« Государство должно подготовиться. Например, у нас многие объекты критической инфраструктуры, как, например, объекты атомной энергетики, по-прежнему, спустя пять лет после начала войны, критически зависят от поставок из России. Поставки угля у нас по-прежнему замкнуты на России », — цитирует Юрия Бутусова РИА Новости.

Журналист подчеркнул, при отсутствии импортозамещения по углю и ядерному топливу разрыв отношений с РФ приведет к «параличу» Украины. По словам Юрия Бутусова, власти Незалежной ведут себя весьма пассивно.

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