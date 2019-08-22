Украинский журналист призвал готовиться к войне с Россией

Украинский журналист Юрий Бутусов призвал готовиться к войне с Россией. По его мнению, киевским властям следует прекратить всяческие отношения с Москвой.
Юрий Бутусов отметил, что прежде, чем предпринять данные меры, страна должна к ним подготовиться.
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Журналист подчеркнул, при отсутствии импортозамещения по углю и ядерному топливу разрыв отношений с РФ приведет к «параличу» Украины. По словам Юрия Бутусова, власти Незалежной ведут себя весьма пассивно.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Зеленский предложил обменять Крым на место России в G8.