  1. Пятый канал
  4. Украинский журналист призвал готовиться к войне с Россией

Украинский журналист призвал готовиться к войне с Россией

, 9:56 Видео 134

По мнению Юрия Бутусова, киевским властям следует полностью прекратить отношения с Москвой.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео : www.globallookpress.com

Тема:
Украинский кризис 127

Украинский журналист Юрий Бутусов призвал готовиться к войне с Россией. По его мнению, киевским властям следует прекратить всяческие отношения с Москвой.

Юрий Бутусов отметил, что прежде, чем предпринять данные меры, страна должна к ним подготовиться.

«Государство должно подготовиться. Например, у нас многие объекты критической инфраструктуры, как, например, объекты атомной энергетики, по-прежнему, спустя пять лет после начала войны, критически зависят от поставок из России. Поставки угля у нас по-прежнему замкнуты на России», — цитирует Юрия Бутусова РИА Новости.

Журналист подчеркнул, при отсутствии импортозамещения по углю и ядерному топливу разрыв отношений с РФ приведет к «параличу» Украины. По словам Юрия Бутусова, власти Незалежной ведут себя весьма пассивно.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Зеленский предложил обменять Крым на место России в G8.

Тема:
Украинский кризис 127
22 авг
Мария Захарова проконсультировала Владимира Зеленского «по-братски»
22 авг
Зеленский предложил обменять Крым на место России в G8
19 авг
Сара Нетаньяху бросает на землю приветственный каравай в Киеве — новое видео
19 авг
Жена Нетаньяху в Киеве бросила на землю кусок традиционного каравая
18 авг
Жена Порошенко проспонсировала съемки комедии о Донбассе
18 авг
Петр Порошенко назвал «главные страхи» Кремля
17 авг
Порошенко обвинили в выводе из Украины восьми миллиардов долларов — видео
16 авг
В Киеве решились на создание плана по реинтеграции Донбасса к 2020 году
15 авг
Фото: На Украине задержан замминистра по вопросам неподконтрольных территорий
13 авг
Украинский политолог рассказал об опасной идеологии партии Зеленского — видео

Читайте также

+18° Днём +19°
Ночью +12°
66.26
-0.52 73.50
-0.48
Гороскоп на 22 августа: Козероги, пришло время пошалить!

Последние новости

11:15
«Какая фигура!» Звезда «Кадетства» Захарова дразнит поклонников снимками с моря
11:00
Агрессивные молодчики в Екатеринбурге избили актеров «Коляда-театра»
10:44
Что известно о пожаре на теплоходе «Петр Чайковский» в Петербурге
10:36
Мария Захарова проконсультировала Владимира Зеленского «по-братски»
10:25
На Пятом канале акция «День добрых дел» для Максима Абидова
10:19
«Что-то сложно»: Иван Дорн озадачил поклонников фото с рыбой и топором

Сейчас читают

Гороскоп на 22 августа: Козероги, пришло время пошалить!
«Слюнки: кап-кап!»: Серябкина снялась для клипа в прозрачном белье — видео
«Я сделаю для него все!» Актриса Яна Гладких ищет деньги на операцию еще не родившемуся сыну

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Что нужно ребенку в школу? Покупаем самое необходимое
Школа 2019: сколько стоит собрать ребенка в первый класс? Считаем затраты
Что делать, если приснился секс? Толкование Ванги